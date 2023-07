Bahn: Ab Sonntag ist am Deutschen Eck Geduld gefragt

Die Baustellen-bedingten, sommerlichen Öffi-Probleme (der KURIER berichtete) nehmen weiter kein Ende. So brauchen Passagiere auf der Weststrecke westlich von Salzburg ab kommendem Sonntag starke Nerven. Denn Arbeiten der DB Netz AG am sogenannten "Deutschen Eck" haben in der Zeit vom 16. Juli bis zum 22. Juli einige Fahrplanänderungen zur Folge.

Davon betroffen sind auch die ÖBB-Züge über das "Deutsche Eck", teilte das Unternehmen am Montag mit. So würden für mehrere Züge zwischen Salzburg und Innsbruck bzw. Bregenz ein Schienenersatzverkehr mit Bussen im Abschnitt zwischen der Mozartstadt und Wörgl eingerichtet, hieß es.

