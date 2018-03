"Wanzenfund" bei Strache: So beantwortet Kickl die SPÖ-Anfrage

Vizekanzler Heinz-Christian Strache hatte am Höhepunkt der Liederbuchaffäre um Udo Landbauer Ende Jänner von einem Abhörskandal gesprochen.

Nach einem entsprechenden Bericht von krone.at rückte die damalige Causa prima kurzzeitig in den Hintergrund. Laut Strache wurde ein Kabel gefunden, das bis „ins Freie“ reichte. Auch einen angeblichen Einbruch habe es in seinem Büro gegeben. Während der Einbruch bis heute mysteriös ist, stellte sich mittlerweile heraus, dass die Kabel nicht im Freien enden, sondern in einem abgesperrten Raum, an dessen Ende ein Kleber pickt mit der Aufschrift „Parlamentsleitung“.