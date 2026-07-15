Traktorunfall in Vorarlberg: Lenker und sechsjährige Tochter tot

Ein Traktorlenker und seine sechsjährige Tochter sind am Dienstag ums Leben gekommen, als sich das Gefährt auf einem Wiesengelände in Satteins (Bezirk Feldkirch) überschlug. Der Mann hatte auch seine zweite Tochter im Alter von vier Jahren auf die Fahrt mit einem Traktor samt Anhänger mitgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Vorarlberg in der Nacht auf Mittwoch. Die Vierjährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

Notruf erst am Nachmittag

Der Unfall habe sich bereits am Vormittag ereignet, doch sei er zunächst unbemerkt geblieben. Der Notruf sei daher erst am Nachmittag eingegangen. Im Einsatz standen neben dem Notarzthubschrauber auch zwei Feuerwehren, die Bergrettung, ein Kriseninterventionsteam sowie die Polizei mit mehreren Fluggeräten (Libelle, Drohne) und Streifen. Die Unfallursache sei Gegenstand laufender Erhebungen. Die Polizei vermutet, dass das Gespann auf dem Wiesengelände ins Rutschen geraten war, ehe es sich überschlug.