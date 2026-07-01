Tödlicher Traktorunfall: 58-Jähriger stirbt in Kainach

Ein 58-jähriger Landwirt ist am Dienstagabend, 30. Juni 2026, bei einem Traktorunfall im Ortsteil Hemmerberg in der Gemeinde Kainach bei Voitsberg ums Leben gekommen. Das Fahrzeug war von der Fahrbahn abgekommen und umgestürzt, wie die Polizei berichtet.

Gegen 20.00 Uhr war der 58-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg nach landwirtschaftlichen Arbeiten mit seinem Traktor auf dem Weg nach Hause, als sich das Unglück ereignete. Auf einer Gemeindestraße verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Traktor kam rechts von der Fahrbahn auf eine Böschung ab und kippte aufgrund der starken Schräglage auf die linke Seite.

Schwiegersohn leistete Erste Hilfe

Dabei wurde der Landwirt mutmaßlich aus dem Fahrerhaus geschleudert und blieb schwer verletzt neben dem Fahrzeug liegen. Sein Schwiegersohn fand den Verunfallten wenig später und leitete sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein.