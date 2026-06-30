Radfahrerin in Graz von 93-jährigem Pkw-Lenker verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin kam es am Dienstagfrüh, dem 30. Juni 2026, gegen 9.00 Uhr im Grazer Bezirk Innere Stadt. Eine 38-jährige Radfahrerin erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und musste in das LKH Graz eingeliefert werden.

Pkw-Lenker übersieht Radfahrerin beim Einbiegen

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Liebiggasse/Heinrichstraße. Ein 93-jähriger Pkw-Lenker fuhr auf der Liebiggasse und beabsichtigte, nach links in die Heinrichstraße einzubiegen. An der Kreuzung, an der für seine Fahrtrichtung das Verkehrszeichen „Vorrang geben“ gilt, hielt er sein Fahrzeug zunächst wegen des Querverkehrs an.

Gleichzeitig fuhr die 38-jährige Radfahrerin auf der Heinrichstraße in nordöstlicher Richtung und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Als der Querverkehr eine Lücke ließ, setzte der 93-Jährige seine Fahrt fort – dabei übersah er die Radfahrerin. Die linke Vorderecke seines Fahrzeugs kollidierte mit dem Vorderrad des Fahrrads, woraufhin die Frau zu Sturz kam. In weiterer Folge fiel auch ihr Fahrrad auf sie.