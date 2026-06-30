Schwerer Unfall auf B320: Hubschrauber im Einsatz
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B320 wurde eine 50-jährige Pkw-Lenkerin am Dienstagvormittag, 30. Juni 2026, schwer verletzt. Ihr Fahrzeug kam bei Trautenfels von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben.
Fahrzeug überschlägt sich im Graben
Gegen 11.00 Uhr war die 50-Jährige mit ihrem Pkw auf der B320 aus Richtung Schladming in Fahrtrichtung Liezen unterwegs. Auf Höhe des Straßenkilometers 51,2 geriet das Fahrzeug laut Zeugenaussagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte in den Straßengraben, überschlug sich und kam schließlich auf der rechten Fahrzeugseite zum Stillstand. Die Frau befand sich alleine im Wagen.
Rettungshubschrauber im Einsatz – B320 stundenlang gesperrt
Umgehend reagierten Ersthelfer vor Ort und befreiten die Schwerverletzte aus dem Wrack. Das Rote Kreuz übernahm die medizinische Erstversorgung; zudem wurde der Rettungshubschrauber Christophorus 14 alarmiert.
Die 50-Jährige wurde anschließend in das LKH Rottenmann geflogen. Für die Dauer der Rettungs- und Bergearbeiten war die B320 im Bereich der Unfallstelle von 11.00 Uhr bis 12.10 Uhr vollständig für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wurde während dieser Zeit über die Landesstraße L734 umgeleitet. Die Unfallursache ist derzeit noch ungeklärt.
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