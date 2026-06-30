Schwerer Unfall auf B320: Hubschrauber im Einsatz

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B320 wurde eine 50-jährige Pkw-Lenkerin am Dienstagvormittag, 30. Juni 2026, schwer verletzt. Ihr Fahrzeug kam bei Trautenfels von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben.

Fahrzeug überschlägt sich im Graben

Gegen 11.00 Uhr war die 50-Jährige mit ihrem Pkw auf der B320 aus Richtung Schladming in Fahrtrichtung Liezen unterwegs. Auf Höhe des Straßenkilometers 51,2 geriet das Fahrzeug laut Zeugenaussagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte in den Straßengraben, überschlug sich und kam schließlich auf der rechten Fahrzeugseite zum Stillstand. Die Frau befand sich alleine im Wagen.

Rettungshubschrauber im Einsatz – B320 stundenlang gesperrt

Umgehend reagierten Ersthelfer vor Ort und befreiten die Schwerverletzte aus dem Wrack. Das Rote Kreuz übernahm die medizinische Erstversorgung; zudem wurde der Rettungshubschrauber Christophorus 14 alarmiert.