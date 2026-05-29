Mann (64) bei Traktorunfall in Oberösterreich getötet

Ein 64-Jähriger ist Donnerstagnachmittag in Bad Kreuzen (Bezirk Perg) zwischen der Ladeschaufel eines Traktors und einer Wand eingequetscht und getötet worden.

Mann starb noch an Unfallstelle

Der Mann war mit Arbeiten an einem laufenden Traktor beschäftigt. Beim Versuch, einen Hydraulikschlauch von der Ladeschaufel an das Fahrzeug anzukoppeln, setzte der Kippmechanismus der Schaufel ein und klemmte den Mann ein. Er verstarb noch an der Unfallstelle, so die Polizei.