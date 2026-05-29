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Bezirk Perg

Mann (64) bei Traktorunfall in Oberösterreich getötet

Der 64-Jährige war mit Arbeiten am Traktor beschäftigt, als der Kippmechanismus der Schaufel setzte ein.
29.05.2026, 08:40

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Traktor mäht eine blühende Wiese bei sonnigem Wetter.

Ein 64-Jähriger ist Donnerstagnachmittag in Bad Kreuzen (Bezirk Perg) zwischen der Ladeschaufel eines Traktors und einer Wand eingequetscht und getötet worden. 

Tödlicher Traktorunfall: 73-Jähriger in Pillichsdorf eingeklemmt

Mann starb noch an Unfallstelle

Der Mann war mit Arbeiten an einem laufenden Traktor beschäftigt. Beim Versuch, einen Hydraulikschlauch von der Ladeschaufel an das Fahrzeug anzukoppeln, setzte der Kippmechanismus der Schaufel ein und klemmte den Mann ein. Er verstarb noch an der Unfallstelle, so die Polizei.

Oberösterreich
Agenturen, sta  | 

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