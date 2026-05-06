Tödlicher Traktorunfall: 73-Jähriger in Pillichsdorf eingeklemmt

Ein 73-jähriger Mann aus dem Bezirk Mistelbach ist am Dienstagnachmittag bei einem Traktorunfall in Pillichsdorf tödlich verunglückt. Zwei Passanten entdeckten gegen 15.10 Uhr einen auf der Seite liegenden Traktor auf einem Feldweg und setzten sofort die Rettungskette in Gang. Der Landwirt war zwischen der Fahrbahn und der Zugmaschine eingeklemmt. Die herbeigerufene Ärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Frontlader könnte Unfall ausgelöst haben

Nach ersten Erkenntnissen könnte der Unfall durch eine ungewollte Absenkung des Frontladers verursacht worden sein. Dieser sei vermutlich am Asphalt hängengeblieben, wodurch der Traktor nach rechts kippte. Der 73-Jährige wurde dabei aus der Fahrerkabine geschleudert und geriet unter das schwere Fahrzeug. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.