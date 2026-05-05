Schwerer Unfall in Schärding: Mann in Autowrack eingeklemmt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Schärding wurden am Dienstagvormittag zwei Fahrzeuge komplett zerstört und ein Mann schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich, als ein 34-jähriger türkischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Schärding vom Parkplatz auf die Bundesstraße einbiegen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 32-jährigen Frau, die mit ihrem einjährigen Sohn unterwegs war.