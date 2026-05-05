Schwerer Unfall in Schärding: Mann in Autowrack eingeklemmt
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Schärding wurden am Dienstagvormittag zwei Fahrzeuge komplett zerstört und ein Mann schwer verletzt.
Der Unfall ereignete sich, als ein 34-jähriger türkischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Schärding vom Parkplatz auf die Bundesstraße einbiegen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 32-jährigen Frau, die mit ihrem einjährigen Sohn unterwegs war.
Mann im Fahrzeug eingeklemmt
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 34-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Polizeibeamte und Sanitäter des Österreichischen Roten Kreuzes befreiten den eingeklemmten Mann aus dem Wrack und leisteten Erste Hilfe. Der Verletzte wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Frau und ihr Kleinkind blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.
Großeinsatz der Feuerwehr
An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Freiwilligen Feuerwehren Brunnenthal und Schärding rückten mit insgesamt 37 Einsatzkräften zur Unfallstelle aus, um bei der Bergung zu helfen und die Unfallstelle abzusichern.
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