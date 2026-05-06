Unfall bei Nachtbaustelle auf A1: Fahrer verletzt
Zusammenfassung
- Ein 56-jähriger ungarischer LKW-Fahrer kollidierte nachts auf der A1 bei einer Baustelle mit einem Absicherungsfahrzeug.
- Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht, Mitarbeiter der Autobahnmeisterei blieben unverletzt.
- Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, die Unfallursache ist noch unklar.
In den frühen Morgenstunden des 6. Mai ereignete sich auf der A1 Westautobahn ein Verkehrsunfall, bei dem ein 56-jähriger ungarischer LKW-Fahrer verletzt wurde. Gegen 1.45 Uhr kollidierte ein Sattelkraftfahrzeug im Bereich einer Nachtbaustelle mit einem zur Absicherung aufgestellten Fahrzeug der Autobahnmeisterei.
Kollision in Nachtbaustelle
Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei prallte das von dem 56-jährigen Ungarn gelenkte Sattelkraftfahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache gegen das Heck eines LKW, der zur Absicherung der Bauarbeiten aufgestellt worden war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der Autobahnmeisterei gegen die Leitschiene sowie gegen die Lärmschutzwand gedrückt. Beide Fahrzeuge erlitten erhebliche Beschädigungen und kamen quer zur Fahrbahn zum Stehen.
Glück im Unglück
Der Lenker des Sattelkraftfahrzeuges erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde ins Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei blieben unverletzt, da sich zum Zeitpunkt der Kollision niemand in dem zur Absicherung abgestellten LKW befand. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
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