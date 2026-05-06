Unfall bei Nachtbaustelle auf A1: Fahrer verletzt

In den frühen Morgenstunden des 6. Mai ereignete sich auf der A1 Westautobahn ein Verkehrsunfall, bei dem ein 56-jähriger ungarischer LKW-Fahrer verletzt wurde. Gegen 1.45 Uhr kollidierte ein Sattelkraftfahrzeug im Bereich einer Nachtbaustelle mit einem zur Absicherung aufgestellten Fahrzeug der Autobahnmeisterei.

Kollision in Nachtbaustelle

Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei prallte das von dem 56-jährigen Ungarn gelenkte Sattelkraftfahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache gegen das Heck eines LKW, der zur Absicherung der Bauarbeiten aufgestellt worden war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der Autobahnmeisterei gegen die Leitschiene sowie gegen die Lärmschutzwand gedrückt. Beide Fahrzeuge erlitten erhebliche Beschädigungen und kamen quer zur Fahrbahn zum Stehen.