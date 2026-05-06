Unbekannte sprengten Bankomat in Neustift

Medienberichten zufolge wurde in der Nacht auf Mittwoch, den 6. Mai, in Neustift (Bezirk Rohrbach) ein Bankomat der Raiffeisenbank gesprengt. Bewohner meldeten einen lauten Knall gegen 3.30 Uhr. Die Detonation war dabei so stark, dass Trümmerteile aus Glas und Metall auf die angrenzende Straße geschleudert wurden.

Drei bis vier Täter

In Folge der Explosion wurde das Gelände rund um die Bank und das Gemeindeamt, welches sich daneben befindet, gesperrt. Wie Mein Bezirk berichtet, wird vermutet, dass es sich um drei bis vier Täter handelt, diese konnten jedoch nicht gefasst werden, eine Großfahndung läuft. Nähere Informationen zum Tathergang oder möglichen Fluchtfahrzeugen liegen derzeit nicht vor.