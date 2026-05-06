Unbekannte sprengten Bankomat in Neustift
In Neustift (Bezirk Rohrbach) wurde in der Nacht auf Mittwoch ein Bankomat gesprengt. Nach den Tätern wird gefahndet.
Zusammenfassung
- In Neustift (Bezirk Rohrbach) wurde in der Nacht auf Mittwoch ein Bankomat der Raiffeisenbank gesprengt.
- Die Explosion verursachte erhebliche Schäden, Trümmerteile wurden auf die Straße geschleudert und das Gelände wurde gesperrt.
- Es wird von drei bis vier Tätern ausgegangen, die bislang flüchtig sind; eine Großfahndung läuft.
Medienberichten zufolge wurde in der Nacht auf Mittwoch, den 6. Mai, in Neustift (Bezirk Rohrbach) ein Bankomat der Raiffeisenbank gesprengt. Bewohner meldeten einen lauten Knall gegen 3.30 Uhr. Die Detonation war dabei so stark, dass Trümmerteile aus Glas und Metall auf die angrenzende Straße geschleudert wurden.
Drei bis vier Täter
In Folge der Explosion wurde das Gelände rund um die Bank und das Gemeindeamt, welches sich daneben befindet, gesperrt. Wie Mein Bezirk berichtet, wird vermutet, dass es sich um drei bis vier Täter handelt, diese konnten jedoch nicht gefasst werden, eine Großfahndung läuft. Nähere Informationen zum Tathergang oder möglichen Fluchtfahrzeugen liegen derzeit nicht vor.
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