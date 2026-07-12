Hilfeschreie gehört: Mann (66) im Innviertel von Traktor eingeklemmt

Ein 66-Jähriger ist am Samstagnachmittag in Diersbach (Bezirk Schärding) im Innviertel bei Reinigungsarbeiten zwischen einem Traktor und einem sogenannten Zwangsmischer eingeklemmt worden.

Rettungskette in Gang gesetzt

Die Ehefrau hörte die Hilfeschreie ihres Mannes und setzte die Rettungskette in Gang. Der Einheimische kam nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.