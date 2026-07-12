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Hilfeschreie gehört: Mann (66) im Innviertel von Traktor eingeklemmt
Die Ehefrau hörte ihren Mann nach Hilfe rufen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Ein 66-Jähriger ist am Samstagnachmittag in Diersbach (Bezirk Schärding) im Innviertel bei Reinigungsarbeiten zwischen einem Traktor und einem sogenannten Zwangsmischer eingeklemmt worden.
Rettungskette in Gang gesetzt
Die Ehefrau hörte die Hilfeschreie ihres Mannes und setzte die Rettungskette in Gang. Der Einheimische kam nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.
Der Mischer war an dem Traktor angekuppelt. Er betätigte den Hydraulikhebel, um das angehängte Gerät anzuheben. Dabei dürfte der Mischer zu hoch raufgefahren sein und klemmte den Mann ein. Der Gattin gelang es noch, den 66-Jährigen zu befreien.
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