Vierjähriger spurlos verschwunden: Suchaktion in NÖ mit Happy End

Ein glückliches Ende hat im Bezirk Gänserndorf die Suche nach einem vermissten Kind genommen. Ein vierjähriger Bub war Freitagabend abgängig, worauf Feuerwehr und Polizei zu der Personensuche ausrückten.

Weil das Kind Freitagabend plötzlich unauffindbar war, wurde die Freiwillige Feuerwehr Gänserndorf kurz vor 21 Uhr zur Unterstützung der Polizei zu einer Personensuche alarmiert.