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Gänserndorf

Vierjähriger spurlos verschwunden: Suchaktion in NÖ mit Happy End

Das Kind war Freitagabend plötzlich unauffindbar, worauf die Eltern Alarm schlugen.
12.07.2026, 10:42

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Der vierjährige Bub nach erfolgreicher Suche in den Armen eines Feuerwehrmannes.

Ein glückliches Ende hat im Bezirk Gänserndorf die Suche nach einem vermissten Kind genommen. Ein vierjähriger Bub war Freitagabend abgängig, worauf Feuerwehr und Polizei zu der Personensuche ausrückten.

Weil das Kind Freitagabend plötzlich unauffindbar war, wurde die Freiwillige Feuerwehr Gänserndorf kurz vor 21 Uhr zur Unterstützung der Polizei zu einer Personensuche alarmiert.

Erfolgreiche Suchaktion vieler Einsatzkräfte in Gänserndorf.

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Drohne angefordert

Nach der Koordination der alarmierten Einsatzkräfte wurde umgehend mit der Suche nach dem Buben begonnen. Zur Verstärkung wurde ein Einsatzleitfahrzeug aus Matzen mit einer Feuerwehr-Drohne sowie die Freiwilligen Feuerwehren Strasshof an der Nordbahn und Weikendorf angefordert, berichteten die Einsatzkräfte.

Gerade als man mit der Drohnensuche beginnen wollte, kam am späten Abend die erleichternde Nachricht. Der Vierjährige konnte wohlauf gefunden und der Mutter übergeben werden. Sie schloss ihr Kind glücklich in die Arme.

kurier.at, paw  | 

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