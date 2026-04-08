Niederösterreich

Ehefrau fand ihren Mann: Landwirt in NÖ mit Traktor abgestürzt

Ein 75-Jähriger starb, nachdem sein Traktor sich auf einer steilen Wiese in Lichtenegg überschlagen hatte.
08.04.2026, 10:21

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Ein Traktor mäht ein Feld mit hohem Gras.

Ein 75-jähriger Landwirt ist am Dienstag bei einem Traktorunfall im Gemeindegebiet von Lichtenegg (Bezirk Wiener Neustadt-Land) ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Traktor samt Anhänger auf einer steil abschüssigen Wiese unterwegs, als das Fahrzeug ins Rutschen geriet und sich überschlug.

Nachdem die Ehefrau des 75-Jährigen ihren Mann telefonisch nicht erreichen konnte, machte sie sich auf die Suche nach ihm.

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Sie fand ihn neben dem verunglückten Traktor liegend. Das Unglück dürfte sich bereits etwa eine Stunde zuvor ereignet haben. Der Traktor kam am Hangfuß wieder auf den Rädern zum Stehen, während der Anhänger seitlich umkippte.

Hilfe kam zu spät

Die Frau alarmierte sofort die Rettungskräfte. Trotz der schnell eingeleiteten Rettungsmaßnahmen und ärztlicher Versorgung verstarb der Verunglückte noch an der Unfallstelle. Unfälle mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen in steilem Gelände zählen zu den häufigsten schweren Arbeitsunfällen in der Landwirtschaft.

Blaulicht Wiener Neustadt
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