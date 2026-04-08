Ehefrau fand ihren Mann: Landwirt in NÖ mit Traktor abgestürzt

Ein 75-jähriger Landwirt ist am Dienstag bei einem Traktorunfall im Gemeindegebiet von Lichtenegg (Bezirk Wiener Neustadt-Land) ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Traktor samt Anhänger auf einer steil abschüssigen Wiese unterwegs, als das Fahrzeug ins Rutschen geriet und sich überschlug.

Nachdem die Ehefrau des 75-Jährigen ihren Mann telefonisch nicht erreichen konnte, machte sie sich auf die Suche nach ihm.