Ladendiebstahl in Hollabrunn: Polizei sucht weitere Opfer
Der Hollabrunner Polizei gingen zwei Ladendiebe ins Netz: Am 10. März wurden sie zu einem Geschäft gerufen, weil Mitarbeiter einen Ladendieb erwischt hatten, einen zweiten würden weitere Mitarbeiter zu Fuß verfolgen.
Die Polizei hielt den geflüchteten Dieb in Hollabrunn an und stellte eine Tasche sicher, die er zuvor in einen Garten geworfen hatte. Darin befand sich Diebesgut: drei Sportkleidungsstücke im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Das Fahrzeug wurde ebenfalls auf einem Parkplatz in Hollabrunn ausfindig gemacht, darin befand sich weiteres Diebesgut, vermutliches Einbruchswerkzeug und eine kleine Menge Cannabis - alles wurde von der Polizei sichergestellt.
28-Jähriger war geständig
Bei einer Gegenüberstellung erkannten die Mitarbeiter den 28-jährigen geflüchteten Beschuldigten wieder. Die beiden weißrussischen Staatsbürger im Alter von 28 und 32 Jahren wurden vorläufig festgenommen.
Die Amtshandlung wurde von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, übernommen. Bei der Einvernahme war der 32-jährige Beschuldigte, im Gegensatz zu seinem 28-jährigen Komplizen, nicht geständig. Beide wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.
Das weitere sichergestellte Diebesgut (siehe Bilder) konnte noch keinem Tatort zugeordnet werden. Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Landeskriminalamt NÖ unter der Telefonnummer 059133-30-3333 in Verbindung zu setzen.
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