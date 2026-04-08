Ladendiebstahl in Hollabrunn: Polizei sucht weitere Opfer

Der Hollabrunner Polizei gingen zwei Ladendiebe ins Netz: Am 10. März wurden sie zu einem Geschäft gerufen, weil Mitarbeiter einen Ladendieb erwischt hatten, einen zweiten würden weitere Mitarbeiter zu Fuß verfolgen.

Die Polizei hielt den geflüchteten Dieb in Hollabrunn an und stellte eine Tasche sicher, die er zuvor in einen Garten geworfen hatte. Darin befand sich Diebesgut: drei Sportkleidungsstücke im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Das Fahrzeug wurde ebenfalls auf einem Parkplatz in Hollabrunn ausfindig gemacht, darin befand sich weiteres Diebesgut, vermutliches Einbruchswerkzeug und eine kleine Menge Cannabis - alles wurde von der Polizei sichergestellt.

28-Jähriger war geständig

Bei einer Gegenüberstellung erkannten die Mitarbeiter den 28-jährigen geflüchteten Beschuldigten wieder. Die beiden weißrussischen Staatsbürger im Alter von 28 und 32 Jahren wurden vorläufig festgenommen.