Nach Diebstahl: 49-Jähriger attackierte Security-Mitarbeiter brutal

Am Freitagnachmittag wurde ein Mann von Angestellten eines Supermarktes in Wien-Floridsdorf beobachtet, wie er mehrere Lebensmittel unter seinen Pullover und in seine Hosentasche steckte und dann, ohne diese zu bezahlen, den Kassenbereich passierte.

Als der mutmaßliche Ladendieb vom Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma angehalten und mit dem Tatvorwurf konfrontiert wurde, wehrte er sich so heftig, dass der Mitarbeiter stürzte. Der 49-jährige Österreicher trat mit dem Fuß auf den am Boden liegenden 57-Jährigen ein und versuchte anschließend zu flüchten.