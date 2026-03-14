Wien

Nach Diebstahl: 49-Jähriger attackierte Security-Mitarbeiter brutal

Der Mann konnte durch weitere Angestellte des Geschäfts aufgehalten und bis zum Eintreffen der Polizei angehalten werden.
Uwe Mauch
14.03.2026, 15:14

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Zwei Polizisten mit dem Rücken zur Kamera bei einem Einsatz in Wien.

Am Freitagnachmittag wurde ein Mann von Angestellten eines Supermarktes in Wien-Floridsdorf beobachtet, wie er mehrere Lebensmittel unter seinen Pullover und in seine Hosentasche steckte und dann, ohne diese zu bezahlen, den Kassenbereich passierte.

Als der mutmaßliche Ladendieb vom Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma angehalten und mit dem Tatvorwurf konfrontiert wurde, wehrte er sich so heftig, dass der Mitarbeiter stürzte. Der 49-jährige Österreicher trat mit dem Fuß auf den am Boden liegenden 57-Jährigen ein und versuchte anschließend zu flüchten.

Nach Diebstahl: Verdächtiger attackierte Ladendetektiv

Er konnte jedoch durch weitere Angestellte des Geschäfts aufgehalten und bis zum Eintreffen der Polizei angehalten werden. Gegenüber Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau zeigte sich der Mann schließlich geständig. Ein durchgeführter Alkovortest ergab eine Alkoholisierung von 2,74 Promille.

Der 49-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts des versuchten räuberischen Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt.

Floridsdorf Brigittenau Wien
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