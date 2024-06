Starkregen in Vorarlberg: Hörbranz rüstet sich für mögliche Evakuierung

Anhaltender Starkregen hat am Freitag die Vorarlberger Feuerwehr in Atem gehalten. Bis zum Abend stieg die Zahl der Einsätze auf über 130, nachdem es bis zum Nachmittag vergleichsweise ruhig geblieben war.

135 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen

Bei den Einsätzen ging es in den meisten Fällen um Wassereintritte in Gebäude. Die intensiven Niederschläge sollten noch bis Samstagvormittag anhalten, informierte Sicherheitslandesrat Christian Gantner (ÖVP).

An exponierten Stellen im Norden des Landes fielen innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter, in Hörbranz im Leiblachtal oder am Pfänder, dem Hausberg von Bregenz, waren es 135 Liter. Der Bodensee-Pegel stieg innerhalb eines Tages um 25 Zentimeter auf 435 Zentimeter an. Damit lag der Pegel zwar um gut einen halben Meter höher als vor einem Jahr, aber noch um 25 Zentimeter unter dem Wert eines zweijährlichen Hochwassers.