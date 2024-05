Regen, Hagel, Sturm: Zahlreiche Unwettereinsätze in Südoststeiermark

In der Nacht auf Sonntag zog gegen 20.30 Uhr ein schweres Unwetter über die Südoststeiermark , das Starkregen, Hagel und Sturmböen mit sich brachte - und den Feuerwehren des Bezirks eine lange Nacht bescherte.

Besonders betroffen waren laut Abschnittskommandant Manfred Lebler von der FF Oberdorf einzelne Ortsteile der Gemeinde Kirchberg an der Raab, hier kam es zu massiven Überflutungen: Radersdorf, Schönberg, Mehlteuer und Petersdorf in der Gemeinde St. Marein bei Graz. Laut Aussagen aus der Bevölkerung fielen in kürzester Zeit rund 70 Liter Regen - begleitet von Hagel.