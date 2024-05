Wetter bleibt am Wochenende und Wochenbeginn unbeständig

Die Geosphere Austria prognostizierte bereits am Donnerstag eine hohe Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter. Am Freitag kamen dann die ersten Regengüsse. Wie geht es wettertechnisch weiter?

Besonders im Westen und Nordwesten ziehen am Samstag schon in der Früh und am Vormittag ein paar Regenschauer durch. Sonst scheint nach Auflösung von einigen stärkeren Restwolken bis Mittag zeitweise die Sonne. Danach entstehen Haufenwolken und anschließend einige Regenschauer sowie in der Osthälfte auch Gewitter. Die wenigsten Schauer und Gewitter gibt es im Südosten.

Der Wind weht schwach bis mäßig, in Gewittern kurzzeitig lebhaft bis kräftig, aus Südost bis West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen vier und 13 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 16 und 24 Grad.