Mitten unter der Fronleichnamsfeier mussten die Feuerwehrleute in Stephanshart in der Gemeinde Ardagger im Mostviertel am Donnerstagvormittag zu einem tragischen Einsatz ausrücken. Ein Pkw-Lenker war mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht. Der Fahrer erlitt bei der wuchtigen Kollision tödliche Verletzungen.



Beim Eintreffen am Unglücksort auf der Landstraße in der Stephansharter Au stellte sich heraus, dass der verunglückte Pkw-Lenker von einem Ersthelfer bereits aus dem stark beschädigten Auto befreit worden war. Der Wagen war in einer leichten Linkskurve frontal in einen Baum gekracht.