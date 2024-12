Studie für das Land zeigt: Tirol baut am Wohnbedarf vorbei

Tirols scheidender Wohnbaulandesrat Georg Dornauer (SPÖ), der seine Regierungsämter am Donnerstag an Philip Wohlgemuth übergibt, hat am Dienstag noch eine von der Universität Innsbruck im Auftrag des Landes erstellte Wohnbedarfsstudie präsentiert. Die solle zeigen, „wohin die Reise bei diesem hochpolitischen Thema gehen soll.“