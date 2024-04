Land Tirol will an der Höhe der Leerstandsabgabe schrauben

Eine Woche läuft die Frist noch - genauer gesagt bis 30. April. Dann muss die Leerstandsabgabe in allen Tiroler Gemeinden, in denen diese eingeführt wurde, von den Betroffenen entrichtet werden. Und das sind alle Eigentümer, die ihre Wohnung länger als ein halbes Jahr lang leer stehen lassen haben, so sie nicht eine der Ausnahmen geltend machen können.