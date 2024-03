Innsbruck: Wer den Leerstand nicht meldet, muss wenig fürchten

In diesen Tagen bekommen alle Haushalte in Innsbruck von Bürgermeister Georg Will (Grüne) Post mit Informationen zur Leerstandsabgabe. Und zwar unabhängig davon, ob die angeschriebenen Wohneinheiten bewohnt sind oder leer stehen.

Der Stadtchef will noch einmal breit daran erinnern, dass seit dem 1. Jänner 2023 eine Abgabe für länger als sechs Monate ungenutzte Immobilien zu zahlen ist und betroffene Eigentümer entsprechenden Leerstand für das Vorjahr bis 30. April einmelden müssen.

Wenig Meldungen

Wie bereits berichtet, sind dieser Verpflichtung bisher gerade einmal 23 Personen nachgekommen. Dabei weiß die Stadt aus einem Leerstandsmonitoring, dass sich 2023 in zumindest 3.500 Wohnungen weder Neben- noch Hauptwohnsitz befand. In Wahrheit dürften es sogar doppelt so viele sein, da bisher erst etwa die Hälfte aller Wohnungen von der Überwachung erfasst ist.