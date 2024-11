Tötung von Ex-Politiker in Völs: Mordprozess gegen 52-Jährigen startet

Nach der Tötung eines 75-jährigen Ex-Gemeindepolitikers im Tiroler Völs (Bezirk Innsbruck-Land ) im November 2023 muss sich am Donnerstag ein dringend tatverdächtiger 52-Jähriger am Innsbrucker Landesgericht wegen des Verbrechens des Mordes verantworten.

Der Mann soll dem 75-Jährigen mit einem axtähnlichen Gegenstand im Kopf- und Halsbereich tödliche Verletzungen zugefügt haben. Der bisher geständige Angeklagte wurde eine Woche nach der Tat festgenommen.

Opfer und Täter kannten sich jahrelang

Der ehemalige langjährige Kommunalpolitiker war laut Obduktion aufgrund einer "massiven Gewalteinwirkung im Bereich des Kopfes" und bereits eine Woche vor Auffinden des Leichnams am 6. Dezember gestorben. Opfer und mutmaßlicher Täter hatten einander viele Jahre lang gekannt.

Als Grund für die Tat gab der 52-Jährige bisher an, mit Grundstücksgeschäften unzufrieden gewesen zu sein, die er in der Vergangenheit in der Gemeinde Völs abgeschlossen hatte.