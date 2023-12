Polizei-Großeinsatz in Völs: Toter könnte vermisster Ex-Vizebürgermeister sein

Offen war zunächst auch, um wen es sich bei dieser Person handelt. Die Leiche wurde am Nachmittag in einem Haus aufgefunden, der Tatverdächtige an einem anderen Ort, aber ebenfalls in Völs, festgenommen. Die Tiroler Tageszeitung berichtete von einem umfangreichen Polizeieinsatz am Joseph-von-Wörndle-Weg.

Erst am Dienstag hatten Verwandte von Kathrein die Polizei um Veröffentlichung eines Fotos des langjährigen Kommunalpolitikers gebeten, um so Hinweise zu seinem Verbleib zu bekommen.

Seit Mittwoch abgängig

Wie die Polizei berichtete, gilt der langjährige Kommunalpolitiker bereits seit vergangenen Mittwoch als von seiner Wohnung abgängig. Es wurde jedoch ein Unglücksfall vermutet. „Es gibt keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen“, hieß es noch am Dienstag auf Nachfrage bei der Polizei. Es gab aber auch keinerlei Hinweise dazu, wo der 75-Jährige – ein pensionierter Kriminalbeamter – abgeblieben war.

Offenbar haben Angehörige am vergangenen Samstag Alarm geschlagen, nachdem es von Kathrein mehrere Tage kein Lebenszeichen mehr gab. Polizisten öffneten die Wohnung des Mannes. Sie war allerdings leer.

Auch die Geldtasche, der Schlüssel und das Handy des Vermissten fehlten. Noch am Samstag wurde eine Suchaktion gestartet. Die blieb aber ebenso erfolglos, wie ein weiterer Versuch am Montag. Das LKA war zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem Fall befasst.