Mordalarm um Ex-Politiker: Tatverdächtiger verweigert Aussage

Nach dem Fund der Leiche von Ex-Vizebürgermeister Walter Kathrein im Tiroler Völs bei Innsbruck verweigert der 51-jährige Tatverdächtige die Aussage.

"Er hat von seinem Recht Gebrauch gemacht, nicht auszusagen", erklärte Katja Tersch, Leiterin des Landeskriminalamts, am Freitagvormittag auf APA-Anfrage. Hintergrund und Motiv der Tat blieben somit vorerst weiter im Dunkeln.

Die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile Antrag auf Untersuchungshaft eingebracht, über den noch am Freitag entschieden werden musste.

Todeszeitpunkt steht fest

Der am Mittwoch entdeckte 75-jähriger Ex-Kommunalpolitiker starb laut der Obduktion aufgrund einer "massiven Gewalteinwirkung im Bereich des Kopfes" und offenbar bereits vor einer Woche. Der 75-Jährige hatte einige Tage lang als vermisst gegolten. Opfer und mutmaßlicher Täter hatten einander gekannt.

Bekanntem anvertraut

Die Polizei war dem 51-Jährigen am Mittwoch auf die Spur gekommen, nachdem ein Hinweis eingegangen war. Der Tatverdächtige hatte sich einem Bekannten anvertraut, der sich an die Polizei wandte.

Diese fuhr anschließend nach Völs zu seiner Wohnadresse. Nach seiner Festnahme führte der Mann die Ermittler zu einem leer stehenden Nebengebäude auf seinem Grundstück, wo die Leiche gefunden wurde. Zur Tatwaffe gab es seitens der Kriminalpolizei "aus ermittlungstaktischen Gründen" keine Angaben. Einem Bericht der "Tiroler Tageszeitung" zufolge soll es sich aber um einen axtähnlichen Gegenstand handeln.

Psychischer Zustand verhindert Einvernahme

Der 51-Jährige war am Donnerstag wegen seines psychischen Zustandes zunächst nicht einvernahmefähig gewesen. Am Donnerstagnachmittag verweigerte er schließlich die Aussage. Laut Tersch ist das Landeskriminalamt weiter mit der spurentechnischen Auswertung und mit der Befragung von Zeugen beschäftigt. Man versuche, den Tathergang so genau wie möglich zu rekonstruieren.