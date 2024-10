Tiroler Spionageprozess: Teilschuldsprüche und ein Freispruch

Der Drittangeklagte wurde rechtskräftig freigesprochen. Das Geschworenengericht sah somit im Falle der Erst- sowie des Zweitangeklagten das Vergehen des geheimen Nachrichtendienstes zum Nachteil Österreichs einstimmig als erwiesen an. Ein Freispruch erfolgte für das Ehepaar hingegen - ebenfalls einstimmig - hinsichtlich des Vorwurfes der Überlieferung an eine ausländische Macht.

Im Spionageprozess gegen drei in Tirol lebende Türken sind am späten Mittwochnachmittag am Innsbrucker Landesgericht die Urteile gefallen. Die Erstangeklagte und der Zweitangeklagte wurden vom Geschworenengericht wegen der Weitergabe von Informationen über hierzulande aufhältige Landsleute an den türkischen Geheimdienst MIT nicht rechtskräftig zu unbedingten Geldstrafen in Höhe von 3.240 Euro bzw. 2.700 Euro verurteilt.

Dabei sollten sie zwei Männer mittels Vortäuschung eines Goldgeschäftes in die Türkei gelockt haben, wo diese schließlich vermeintlich vom Nachrichtendienst Milli Istihbarat Teskilati (MIT) verhört wurden. Außerdem sollen die beiden schuldig gesprochenen, mutmaßlichen Spione - wiederum den Anklagepunkt des Vergehens des geheimen Nachrichtendienstes zum Nachteil Österreichs betreffend - dem türkischen Nachrichtendienst ein kompromittierendes Video eines in Österreich tätigen Religionslehrers übermittelt haben.

Die Angeklagten hatten zuvor am ersten Verhandlungstag am Montag geschlossen auf „nicht schuldig“ plädiert. „Ich habe nichts mit dem MIT zu tun, weiß nichts von Goldgeschäften und habe auch kein einschlägiges dreihundertseitiges Dossier mit Namen verfasst oder gar an den MIT weitergeleitet“, sagte die Erstangeklagte vor dem Geschworenengericht.

In dem gegenständlichen Dossier - in dem laut Anklageschrift vor allem Namen von Anhängern der Gülen-Bewegung standen - sei in Wahrheit etwas gänzlich Anderes zu finden. Auch der Zweitangeklagte - der Ehemann der Erstangeklagten - wollte das Goldgeschäft am ersten Verhandlungstag nicht wirklich kommentieren. Er habe zwar mit einer Person darüber gesprochen, mit dem MIT habe aber all das nichts zu tun gehabt.