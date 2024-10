Spionageprozess: Türken sollen in Tirol Mitbürger bespitzelt haben

Angeklagt sind drei in Tirol wohnhafte Türken. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen "Vergehen des geheimen Nachrichtendienstes zum Nachteil Österreichs" sowie das "Verbrechen der Überlieferung an eine ausländische Macht" vor. Aber was steckt hinter diesen sperrig klingenden Anklagepunkten, die den Männern bis zu 10 Jahre Haft einbringen können? Im Dienste des MIT Sie sollen für den türkischen Nachrichtendienst MIT in Österreich lebende türkische Staatsbürger sowie Österreicher türkischer Abstammung ausspioniert haben. Sie sollen sich aber nicht nur mit der Weitergabe der gesammelten Informationen begnügt haben.

Laut Staatsanwaltschaft sollen die Männer auch zwei Personen türkischer Abstammung unter Vortäuschung eines Goldgeschäfts in die Türkei gelockt und so in die Hände des MIT gelotst haben. Darum der Anklagepunkt "Überlieferung an eine ausländische Macht". Aufgrund der Schwere der Vorwürfe müssen sich die Angeklagten vor einem Schwurgericht verantworten - einer der drei Männer ist auch noch wegen Wiederbetätigung angeklagt. Der 44-Jährige soll "WhatsApp-Nachrichten mit Adolf Hitler verherrlichendem Inhalt verschickt haben", heißt es. Video und Namens-Dossier weitergespielt Wen hatten die Angeklagten im Visier? Laut Staatsanwaltschaft haben die Männer - für sie gilt die Unschuldsvermutung - unter anderem ein kompromittierendes Video von einem Religionslehrer, österreichischer Staatsbürger, an den MIT übermittelt.

Wie die Tiroler Tageszeitung berichtet, sollen zwei der Angeklagten mutmaßliche Mitglieder von Organisationen ausgeforscht haben, die in der Türkei als staatsfeindlich gelten. So sollen sie etwa ein mehrere hundert Seiten umfassendes Dossier verfasst haben, welches Namen von Personen, die der Gülen-Bewegun­g nahestehen sollten, aufgelistet hatte. Die Bewegung um den im US-Exil lebenden Prediger Fethullah Gülen wird vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan nach einem Putschversuch 2016 als Terrororganisation eingestuft und wird seither von der türkischen Regierung FETÖ (Fethullah‘sche Terrororganisation) bezeichnet.

© APA/EXPA/JOHANN GRODER