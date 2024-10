Oje, die Gams: Kitzbühel streitet um sein berühmtes Logo

Bei der präsentierte die Hotelbetreiberin eine Petition , für die sie in den vergangenen Wochen 4.337 Unterschriften gesammelt hat – von beinahe jedem 10. Kitzbüheler, aber auch von Unterstützern weit über die Stadt hinaus. So unter anderem von Ski-Legende Franz Klammer .

Gemeint ist, dass dem Erben des Logo-Schöpfers Alfons Walde nach zweijährigen Verhandlungen die Rechte an der roten Gams im Juni abgekauft wurden. In der Folge habe man einen neuen Markenauftritt entwickelt, zudem auch ein neuer Schriftzug gehört. In dem ersetzt der Gamskopf die Ü-Striche in „Kitzbühel“.

Abseits davon werde aber weiterhin die ganze Gams als Logo ebenso verwendet – jeweils abhängig ob etwa analog, digital, regional oder international.

Der Streit um das Logo scheint aber auch emotionales Symbol für einen Konflikt im Ort zu sein, der viel tiefer geht: Jener um die künftige touristische Ausrichtung der Stadt. „Ich bin Kitzbühelerin mit Herzblut und halte die Tradition hoch“, sagt Reisch.