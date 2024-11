Tirol: Kein Interesse an „Leuchtturm“-App

Der Vereinsgeschäftsführer glaubt weiter an die App: „Wir müssen mit der Zeit gehen.“ Ein integrierter KI-Chatbot würde etwa in der bevorstehenden kalten Jahreszeit Fragen zu den gesetzlichen Pflichten zur Schneeräumung informieren. Oder „wertvolle Antworten zum Thema Rutschgefahr und Glatteis geben“, wie Landesrätin Mair hervorstreicht.

Neuer Anlauf

Dass die Plattform nicht besser angenommen wird, erklärt sie so: „Bei einer so umfangreichen Bandbreite an verschiedenen App-Angeboten ist es naturgemäß eine große Herausforderung, neue Anwendungen auch an die Bevölkerung zu bringen.“

Es würden in den nächsten Monaten aber gezielte Impulse gesetzt, um die App bekannter zu machen. So soll sie etwa in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion auch in den Schulunterricht eingebunden werden. Dazu werde gerade ein Modul nachgerüstet, damit Lehrer den Lernerfolg ihrer Schüler nachprüfen können.