Tirol: Mutmaßliches Kunstfälscher-Ehepaar vor Gericht

Ihnen wurde vorgeworfen, von 2019 bis 2022 zahlreiche gefälschte Werke namhafter Künstler wie Gerhard Richter, Keith Haring, Andy Warhol oder Jean-Michel Basquiat verkauft oder angeboten zu haben. Die im Herbst in der Schweiz verhafteten Angeklagten waren zu Prozessbeginn geständig.

Ein Ehepaar im Alter von 65 und 60 Jahren hat sich am Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht unter anderem wegen des Verbrechens des gewerbsmäßig schweren Betruges verantworten müssen.

Gefälschte Drucke

Laut Anklage soll das aus Deutschland stammende und in Tirol lebende Paar durch vorwiegend gefälschte Drucke Dritte geschädigt haben. So sollen sie etwa einem Mann 59 gefälschte Werke Richters zu einem Preis von 669.503 Euro verkauft haben. In einem weiteren Fall sollen sie Fälschungen von Jeff Koons, Robert Longo, Damien Hirst, KAWS und Basquiat um 39.000 Euro verkauft haben.

Zudem wurden sie beschuldigt, einer Galerie Werke, die vermeintlich von Alex Katz und Mel Ramon stammen, um 110.267 Euro untergejubelt haben. Bei einem Kölner Auktionshaus soll es wiederum nur zum Versuch gekommen sein, Werke von Haring, Warhol und Richter zur Versteigerung anzubieten.