Die Projektarbeit einer Schülergruppe aus Bayern endete am Donnerstag in Brandberg im Bezirk Schwaz mit einem Rettungseinsatz von Bergrettung und Polizeihubschrauber .

Bereits am Dienstag starteten die Schüler in Bayern (Furth) eine Alpenüberquerung mit Rädern mit dem Zielort Jesolo .

Elf Gymnasiasten wurden dabei von zwei Lehrkräften (beide 39 Jahre alt) und fünf weiteren Erwachsenen begleitet, als sie am Donnerstag gegen 09:00 Uhr von Zell am Ziller aus über den Zillergrund und das Heiliges Geistjöchl (2.662 m) ihr Tagesziel in Prettau in Südtirol erreichen wollten.

Räder tragen

Aufgrund der Schneelage - gut ein halber Meter - ab einer Seehöhe von 2.000 Meter musste die Truppe ihre Räder tragen und nachdem sich die erschwerten Bedingungen am höchsten Punkt angekommen auch auf der Südseite des Berges nicht besser darstellten, brach der Gruppenleiter die Tour ab und setzte einen Notruf ab.

Fehlinformation

"Die Gruppe war fit, der Lehrer hat so eine Tour bereits öfters gemacht und sie haben sich auch über die Schneesituation informiert", erzählt Eder im KURIER-Gespräch. Einzig: Laut Informationen des Lehrers war die Südseite des Jochs schneefrei. Dies entsprach jedoch nicht der Realität.