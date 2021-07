Im Cockpit der fliegenden Polizisten

45 Einsatzpiloten, darunter zwei Frauen, gibt es in Österreich. In Klagenfurt sind es laut Planstelle sieben. In der Realität sechs. Und noch etwas gehört hier zur Realität: Für den Eurocopter sowie für den einen von nur drei Flir-Hubschraubern in ganz Österreich (die Abkürzung steht für „Forward Looking Infra Red“ – eine Infrarotkamera, die Wärmequellen lokalisieren kann) gibt es keinen eigenen Hangar. Vergangenes Jahr wurden die baufälligen Anlagen der Flugpolizei abgerissen. Seither stehen die Hubschrauber im Bundesheer-Hangar zur Miete und Jäger und seine Kollegen sitzen in blauen Containern, die sich im Sommer enorm aufheizen. Vor und nach Einsätzen, bei denen es um Menschenleben geht, wird hier gearbeitet. An einer Lösung soll gearbeitet werden. Kommentieren will dies keiner der Anwesenden.