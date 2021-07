Hubschrauber musste zwei Mal zur Rettung von Wanderern ausrücken

Zwei Wanderer sind am Samstag in Tirol nach Abstürzen per Hubschrauber geborgen worden. Eine 74 Jahre alte Frau stolperte am Wilden Kaiser (Bez. Kufstein), schlug mit dem Kopf gegen einen Baumstumpf, wurde bewusstlos und stürzte durch steilen Wald ab, berichtete die Polizei. Sie wurde schwer verletzt.



Die 74-jährige Deutsche wanderte gegen 13.20 Uhr mit ihrer Familie von der Riedlhütte am Wilden Kaiser zur Wochenbrunner Alm, als sie auf einem mit Stufen verbauten Wanderweg stolperte und stürzte, wobei sie laut Polizei vermutlich mit dem Kopf gegen einen Baumstumpf schlug und dann mehrere Meter weit abstürzte. Sie wurde nach der Erstversorgung ebenfalls mit dem Tau geborgen und per Rettungshubschrauber aus dem Waldgelände ins Kufsteiner Krankenhaus geflogen. Die Frau wurde schwer am Oberarm sowie leicht am Körper und Kopf verletzt.

Absturz bei Gipfelkreuz

Ebenfalls schwere Verletzungen erlitt ein 30-Jähriger, als er beim Abstieg von der Ahornspitze (Bez. Schwaz) stürzte, sich mehrfach überschlug und 15 Meter weit abstürzte.Der Deutsche und seine 28-jährige Begleiterin wollten gegen 12.30 Uhr von der 2.958 Meter hohen Ahornspitze absteigen. Etwa 40 Meter südlich des Gipfelkreuzes stürzte der Mann. Die 28-Jährige alarmierte die Rettungskräfte, der 30-Jährige wurde vom Notarzt erstversorgt, dann mittels Tau geborgen und in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Er erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper.