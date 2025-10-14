Prozess gegen Benko startet heute: Was für den Ex-Milliardär auf dem Spiel steht

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Frage ist simpel, die Antwort könnte für René Benko folgenschwer sein: Hat der Signa-Gründer im Angesicht des drohenden Zerfalls seines Imperiums Vermögen beiseite geschafft und somit vor dem Zugriff seiner Gläubiger versteckt? Betrügerische Krida nennt sich das im Strafgesetzbuch. Und so lautet auch der Vorwurf der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Der Tiroler muss sich ab heute, Dienstagmorgen, am Landesgericht Innsbruck unter enormem Medieninteresse verantworten. Es geht um eine Schadenssumme von 667.566,67 Euro.

Schadenssumme keine Bagatelle - es drohen zehn Jahre Haft Für Ex-Milliardär Benko wäre dieser Betrag vor einigen Jahren - in Anbetracht des von dem einstigen Immobilien-Investor lange gepflegten Lebensstils - noch ein Kinkerlitzchen gewesen. Aber aus rechtlicher Sicht ist diese Summe alles andere als eine Bagatelle.

Bei einer Schadenssumme von über 300.000 Euro sieht das Gesetz nämlich im Falle von betrügerischer Krida einen Strafrahmen von ein bis 10 Jahren Haft vor. Genau das droht Benko, wenn das Schöffengericht im Schwurgerichtssaal in Innsbruck von der Schuld des 48-Jährigen überzeugt sein sollte. Dem Vernehmen nach weist René Benko, der vom renommierten Strafverteidiger Norbert Wess verteten wird, die Vorwürfe zurück. Wie sehen diese aus?

Als es eng wurde Kurz gesagt, soll Benko "unter dem Eindruck zunehmender Zahlungsschwierigkeiten und einer für ihn spätestens ab Herbst 2023 absehbaren Konkurseröffnung" Vermögenswerte Richtung seiner Familie bzw. in deren Einflussbereich stehender Stiftungen und Gesellschaften verschoben haben.

Der Prozess gegen Benko ist auf zwei Tage, Dienstag und Mittwoch, anberaumt. Am ersten Tag - an dem auch Benko befragt werden soll, so er die Aussage nicht verweigert - wird ab 9 Uhr verhandelt. Für den zweiten Tag sind eine ganze Reihe Zeugen aus dem engsten Umfeld des Pleitiers geladen - darunter etwa seine Mutter.