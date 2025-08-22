Prozess in Innsbruck: Stunde der Wahrheit für Ochsenknecht

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Schwerer Betrug. So lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Innsbruck gegen Jimi Blue Ochsenknecht, der sich Freitagmorgen am Landesgericht Innsbruck verantworten muss. Im schlimmsten Fall drohen dem 33-Jährigen, der mit dem Kinderfilm "Die Wilden Kerle" bekannt wurde, drei Jahre Haft.

Der Prozess ist gerade einmal auf eine Stunde angesetzt und wird auf der ganz großen Tiroler Justizbühne verhandelt: Im Schwurgerichtssaal. Der Sachverhalt ist im Grund unstrittig, Ochsenknecht geständig. Er soll im Dezember 2021 in einem Hotel in Kirchberg eine Rechnung in Höhe von 13.827,35 Euro aufgestellt, aber nie bezahlt haben. Verärgerter Hotelier Oder wie es der betroffene Hotelier, Willi Steindl, gegenüber dem KURIER nach der Festnahme des Deutschen im Juni formuliert hat: "Jimi Blue Ochsenknecht hat uns vier Jahre lang verarscht." Im 4-Sterne-Superior-Haus des Tirolers hatte der Sohn des Schauspielers Uwe Ochsenknecht mit Freunden seinen 30. Geburtstag gefeiert.

Dass Steindl das Geld zusteht, haben Gerichte bestätigt. Bereits seit 2023 sei ein Gerichtsvollzieher auf der Suche nach ehemaligen Gast Steindls gewesen. "Er hat wohl gemeint, er kann das aussitzen. Wir haben dann Ende 2024 die Reißleine gezogen und Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet." Und die fuhr dann schwere Geschütze auf. Ochsenknecht war im Juni in Hamburg festgenommen worden, nachdem ein europäischer Haftbefehl gegen ihn ausgestellt worden war. Ochsenknecht habe "mit den Behörden Katz und Maus gespielt", so der Hotelier. Aber die Staatsanwaltschaft habe sich wohl nicht "verarschen" lassen wollen. Zeche bezahlt, Tatverdacht aufrecht Im Gefolge der Festnahme wurde der ausstehende Betrag überwiesen. Steidl betrachtete die Angelegenheit damit für erledigt. Die Staatsanwaltschaft stellte jedoch klar: "Der Tatverdacht ist damit nicht beseitigt." Und so folgte ein Auslieferungsverfahren, das Ochsenknecht durch mehrere deutsche Gefängnisse nach Innsbruck führte.

Dort wurde am 18. Juli wegen dringenden Tatverdachts sowie Fluchtgefahr die U-Haft verhängt, Ochsenknecht wurde jedoch gegen eine Kaution in Höhe von 15.000 Euro auf freien Fuß gesetzt. Allerdings musste er seinen Pass abgeben und bis zum Abschluss des Verfahrens in Österreich bleibe. Die Zeit verbrachte er bei seiner Schwester in der Steiermark. Jimi Blue Ochsenknecht bereute sein Verhalten direkt nach seiner Festnahme in einem öffentlichen Statement auf seinem Instagram-Account: "Ich hätte wissen müssen, wie ernst die Situation ist und ich hätte es niemals so weit kommen lassen. Das war falsch", schrieb er.