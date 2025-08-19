Jimi Blue Ochsenknecht fliegt bei Reality-Show raus: "Bin happy"

Jimi Blue Ochsenknecht ist aus der Sat.1-Realityshow "Villa der Versuchung" geworfen worden - die neue Folge ist kurz vor der für Freitag in Innsbruck geplanten Gerichtsverhandlung gegen ihn ausgestrahlt worden. Bei einer Abstimmung unter den Kandidaten erhielt der 33-Jährige in der aufgezeichneten Folge die meisten Stimmen - und reckte bei der Verkündung die Fäuste.

"Ich bin sehr happy darüber. Ich hab' extra abgelehnt, hab keinen gewählt, um die Chancen zu erhöhen, dass ich gewählt werde", sagte Ochsenknecht kurz nach der Verkündung. Es sei eine schöne Zeit gewesen. "Aber es haben andere mehr verdient als ich", sagte Ochsenknecht weiter.