Innsbrucker Bürgermeister will flächendeckend Tempo 30 einführen

Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) nimmt die Straßenverkehrsordnungsnovelle der türkis-grünen Bundesregierung zum Anlass, erneut flächendeckend Tempo 30 als "Grundgeschwindigkeit für die Landeshauptstadt" einzufordern.

Die sich in Begutachtung befindende Novelle, deren Inkrafttreten der grüne Verkehrssprecher Hermann Weratschnig für Sommer 2024 in Aussicht stellte, erleichtere dies deutlich, sagte Willi am Montag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

Nach dem Inkrafttreten der Novelle brauche es nämlich "endlich weniger Gutachten", um Tempo 30 zu argumentieren und umzusetzen, meinte der amtierende Innsbrucker Bürgermeister, der am 14. April eine Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl zu schlagen hat. Man könne dadurch das etablieren, was "zwei Drittel der Innsbrucker Bevölkerung will", meinte er.