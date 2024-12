Hauptbahnhof Innsbruck wird für Jahre zur Großbaustelle

Doch die ÖBB verfolgen Pläne, die weit darüber hinaus gehen. Ebenfalls am Frachtenbahnhof ist etwa ein Bürogebäude für die Staatsbahnen geplant.

Das soll bis 2032 auf dem Areal des Frachtenbahnhofs beim Hauptbahnhof entstehen. „Es muss rechtzeitig vor der Inbetriebnahme des BBT fertig sein“, so Gasser-Mair.

„Und wir brauchen größere Abstellanlagen, da wir immer mehr Züge bekommen“, erklärt der Tiroler. Das sei dem erhöhten Fahrgastaufkommen und somit einer erfreulichen Entwicklung geschuldet.

Die gestiegene Zahl an Passagieren bedingt wiederum jene Arbeiten am Hauptbahnhof, welche die Zugreisenden wohl am stärksten zu spüren bekommen werden:

Bahnsteige verbreitern, Gleise verlegen

„Wir benötigen einen zusätzlichen Bahnsteig, und alle anderen sollen verbreitert werden. Das heißt aber auch, dass wir die Gleisachsen verlegen müssen“, sagt Gasser-Mair.