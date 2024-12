ÖBB: Verbesserungen im Nahverkehr der Ostregion ...

Für heuer kündigen die ÖBB vor allem Verbesserungen im Nahverkehr an. In der Ostregion führen die Bundesbahnen auf der Linie S80 zwischen Wien-Hütteldorf und Wien-Aspern-Nord eine neue Nacht-S-Bahn ein. Diese verkehrt am Wochenende und in den Nächten vor Feiertagen im 30-Minuten-Takt, mit Anschlüssen an die Nacht-S-Bahn in Wien-Meidling (Richtung Mödling) und an den Nachtverkehr der Badner Bahn (Richtung Baden).

Zwischen Wien-Hauptbahnhof und Wien-Aspern-Nord fahren ab kommender Woche werktags zwei zusätzliche Frühzüge. Außerdem wird der REX8 (Regionalexpress) zwischen Wien und Marchegg deutlich beschleunigt.