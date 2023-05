Brennerbasistunnel soll um eine Milliarde Euro teurer werden

Der voraussichtlich im Jahr 2032 in Betrieb gehende Brennerbasistunnel (BBT) wird offenbar um rund eine Mrd. Euro teurer. Nach einer "umfassenden Analyse" wurden die Gesamtprojektkosten von der Brennerbasistunnelgesellschaft (BBT SE) auf rund 10,5 Mrd. Euro gesch├Ątzt, hie├č es am Mittwoch in einer Aussendung. Bisher war man von rund 9,6 Mrd. Euro ausgegangen.

Ôץ Brenner-Tunnel: Licht am Ende des Tunnels

Die nunmehr eingetretene erh├Âhte Kostensch├Ątzung bzw. die "Anpassung", wie es die BBT SE formulierte, sei im Wesentlichen auf die eingetretene Inflationsentwicklung, zum Beispiel Preissteigerungen im Energiesektor und Teuerung der Baustoffe, zur├╝ckzuf├╝hren, wurde betont. Die gesch├Ątzten Gesamtkosten setzen sich aus den Errichtungskosten von 8,54 Mrd. Euro, prognostizierten Kosten f├╝r Risiken in H├Âhe von 1,092 Mrd. Euro und 903 Mio. Euro f├╝r die wahrscheinliche zuk├╝nftige Inflation der noch anfallenden Kosten zusammen.