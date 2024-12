"Ausländer raus": Nächster Prozess um rassistisch umgedichteten Partyhit

Mit einem Freispruch, einer Verurteilung und einer Diversion endete Mitte November in Wels der vermutlich erste Gerichtsprozess rund um die rassistische Verwendung des Party-Hits "L'Amour toujours" des italienischen DJs und Musikproduzenten Gigi D'Agostino in Österreich.

Auch in Österreich fand diese ausländerfeindliche Version des Lieds Verbreitung. Nach dem Verfahren am Landesgericht Wels , bei dem drei Österreicher angeklagt waren, muss sich nun auch am Landesgericht Innsbruck ein Mann wegen eines solchen Vorfalls vor Gericht verantworten.

Laut Anklage soll der 26-Jährige am 14. Juli des heurigen Jahres am Festgelände des "Jaggas‘n", einem großen Vereinsfest am Hauptplatz in St. Johann im Tiroler Unterland, während einer von Polizeibeamten durchgeführten Amtshandlung mit einem türkischen Staatsbürger mehrmals „Scheiß Türken“ und „Schiebt ihn ab“ gerufen haben.

Außerdem soll der Mann zur Melodie von "L'Amour toujours" „Deutschland den Deutschen“ und "Ausländer raus“ gesungen, dabei zudem auch noch den Hitlergruß gezeigt haben.

Mehrere Anklagepunkte

Das hat dem 26-Jährigen eine Anklage wegen Wiederbetätigung eingebracht. Im wird aber auch noch versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwere Körperverletzung vorgeworfen.