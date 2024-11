Prozess um Hitlergruß: "Waun ma augsoffn san, kumt hoid die rechtsradikale Seiten raus"

Gleich vorweg: die beiden Burschen bekennen sich schuldig, das Mädchen nicht. "Ich kann nicht etwas zugeben, das ich nicht gemacht habe", bleibt sie auch nach den sie belastenden Zeugenaussagen dabei.

Als das Video abgespielt wird, senken die drei Angeklagten die Köpfe. „I und er san Vollidioten, tut mir leid“, ist auf dem Video zu hören. Der Zweitangeklagte will sich damit vor der Zeugin, die die Gruppe im Sommer angesprochen hat, entschuldigen.

Alkohol und rechte Gesinnung

Im Gericht ist es den dreien höchst unangenehm, die Situation nochmals vor Augen geführt zu bekommen. „Waun ma augsoffn san, kumt hoid die rechtsradikale Seiten raus“, ist das angeklagte Mädchen deutlich zu hören – im Gericht hat sie dabei ihr Gesicht in ihren Händen vergraben. Aber sie bleibt dabei: "Ich habe keine nationalsozialistische Gesinnung."

Die Gedankenwelt des Drittangeklagten wird auch offenkundig. Er hat den Kopf gesenkt und will am liebsten im Boden versinken. Denn er hat in der Diskussion eine sechsjährige Schwester erfunden, die von "zwei Syrern vergewaltigt" worden sei: "Die bekommen einen Orden von der Gesellschaft", ist er auf dem Video zu hören.

Verschwörungstheorien in Umlauf gebracht

„Ich bring die Typen um, die meine Schwester vergewaltigt haben“, tönt er auf dem Video. Deswegen ist er rechts, deswegen wählt er die FPÖ, „weil ich will, dass solche Leute aus dem Land geschafft werden. Ich bin deshalb kein Nazi.“