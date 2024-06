Blaue Flecken und geschwollene Kiefer: Schwere Vorwürfe gegen Tiroler Polizei

Der VGT ging damit am Montag an die Öffentlichkeit. "Ich bin schockiert", so Martin Ballauch, Obmann des Vereins. "Fünf der festgenommenen Tierschützer wurden in einer Garage an die Wand gestellt und mit Gewalt bzw. unter Zwang nackt ausgezogen", hieß es in einer Presseaussendung. Die Aktivisten sollen von den Beamten zudem an den Genitalien abgetastet worden und fotografiert worden sein.