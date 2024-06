Zweite Patientin weltweit: Schweineniere musste wieder entfernt werden

Es war die erst zweite Schweineniere, die in einen Menschen je transplantiert wurde, jetzt musste sie wieder entfernt werden: Die Patientin Lisa Pisano hatte die Niere zunächst gut angenommen, allerdings hat die 54-Jährige auch eine Herzpumpe. Das Organ konnte in Zusammenhang mit der Herzpumpe nicht ausreichend durchblutet werden und war dadurch beschädigt worden, gab das NY Langone Transplant Institute, an dem die Operation stattfand, bekannt.