Vollspaltenböden: Tierqual mit Ablaufdatum?

70 Prozent der österreichischen Schweine werden auf Vollspaltenböden gehalten. Der Witz ist, dass diese Haltung eigentlich unserem Tierschutzgesetz widerspricht. Darin heißt es: „Es ist verboten, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen oder es in schwere Angst zu versetzen.“ Diese Diskrepanz ist natürlich darauf zurückzuführen, dass stets der Profit statt Tierwohl Priorität hatte, Tiere als reine Ware gelten. Man muss es leider so drastisch ausdrücken: Tierquälerei ist traurige Normalität in Österreichs Ställen.

Wir dürfen gespannt sein, wie es weiter geht. Bis 2028 sollen im Rahmen eines Projekts neue Mindeststandards für die Haltung von Schweinen nach der Übergangsfrist festgelegt werden. Wie diese aussehen werden, ist noch völlig unklar. Kommt, wie befürchtet, das sogenannte „dänische Modell“, würde lediglich ein kleiner Teil der Fläche mit weniger Spalten versehen als der „herkömmliche“ Vollspaltenboden – eine Augenauswischerei!

Und ohnehin gilt für uns: Eine Haltungsform ohne mindestens doppelt so viel Platz und verpflichtende Einstreu bringt absolut keine Verbesserung des Tierwohls – ob mit oder ohne Vollspalten. Ganz wesentlich ist, dass es für Landwirte gezielte und umfassende Förderungen geben muss, um ihnen die Umstellung auf tierfreundlichere Ställe zu erleichtern. Tierwohl muss sich auch lohnen. Dieser Paradigmenwechsel wird nicht von heute auf morgen geschehen – aber er darf auch nicht 17 Jahre dauern.

Veronika Weissenböck ist Kampagnenleiterin von Vier Pfoten Österreich