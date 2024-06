Protest gegen Vollspaltenböden: Tierschützer besetzen ÖVP-Zentrale

In der türkis-grünen Bundesregierung ist das Aus für Vollspaltenböden in Schweineställen - oder besser gesagt der zeitliche Weg dorthin - ein Konfliktthema. Die Koalition hatte den Bauern für den Umstieg eine Frist bis 2040 gegeben. Zu Beginn des heurigen Jahres veröffentlichte der Verfassungsgerichtshof allerdings ein Erkenntnis, dass diese Übergangsfrist zu lang sei.

Sie fordern, mit dem Tiroler Minister "im Namen der Schweine" zu reden, wie es in einer Aussendung heißt. Vor dem Gebäude in der Fallmerayerstraße hat die Polizei Aufstellung genommen.

Als die Protestierenden - maskiert mit Schweinemasken - gegen 11.30 Uhr eindrangen und das von ÖVP-Mitarbeitern bemerkt wurde, hat das bei diesen für Aufregung gesorgt. Man habe ja zunächst nicht gewusst, was das los sei und sich in die Büros eingesperrt, heißt es. Die VGT-Aktivisten haben sich in einem Raum verbarrikadiert, in dem Werbematerial für den EU-Wahlkampf gelagert ist.

Vorerst keine Räumung

Eine Räumung durch die Polizei war zunächst nicht vorgesehen, da "keine Gefahr gegen Leiben und Leben" besteht, wie es aus der ÖVP heißt.