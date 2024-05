Alleine und ungesichert: Kletterer starb nach 40-Meter-Absturz in Tirol

Ein Kletterer ist am Samstag kurz nach Mittag im Bereich der Spitzenstätter Route der Scharnitzspitze in Tirol abgestürzt und gestorben. Der Mann war "Free Solo", also alleine und ungesichert, unterwegs, als er in einem steilen und leicht überhängenden Bereich der Kletterroute nach unten fiel und nach rund 40 Metern auf einem Felsband am Wandfuß aufschlug. Von dort wurde er in ein Altschneefeld geschleudert, wo er noch circa 50 Meter nach unten rutschte und tot liegen blieb.