Spatenstich für "Center of Physics": "Ein Leuchtturm der Physik"

Der Bund investiert rund 440 Millionen Euro in Bau wie Ausstattung, das macht das GCP zu einem der größten Bauprojekte im universitären Bereich in Österreich. "Wir setzen damit ein klares Zeichen für Exzellenz und Spitzenforschung in Österreich“, versicherte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Dienstag.

1.700 Physik-Studierende sowohl von Uni Graz als auch Technischer Universität Graz werden ab 2030 dort studieren, denn das Zentrum vereint die Institute der beiden Hochschulen an einem Ort.