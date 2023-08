Der Fall der alten Bäume: Platanen mussten Neubau weichen

Die Zettel, die Anrainerinnen und Anrainer an deren Stämme mit bis zu fünf Metern Umfang hefteten, fielen mit ihnen: "Ich will noch nicht sterben! Bitte lasst mich leben!" stand da. Die Bäume mussten dem "Center of Physics" weichen, das die Bundesimmobiliengesellschaft für Karl-Franzens-Universität und Technische Universität dort ab September errichtet. Dafür wird auch die sogenannte Vorklinik abgetragen, ein Uni-Gebäude, das in die Jahrzehnte gekommen ist.

➤ Mehr zum Thema: Ein 60-Tonnen-Baum schwebte durch die Nacht

Die beiden Platanen standen an dessen Flanke. Eine Verpflanzung wie in Wien sei nicht infrage gekommen, heißt es, die Wurzeln seien mit dem Mauerwerk verwachsen gewesen. Nun gehen die Wogen hoch in Graz, einer Stadt, in der Grüne mitregieren. Karl Dreisiebner, Klubobmann der Grünen im Gemeinderat, gesteht via Facebook ein: Diese Fällungen seien "besonders schmerzhaft", aber "leider notwendig und seit Langem baubehördlich genehmigt" gewesen.